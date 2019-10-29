Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ

Російсько-окупаційні війська обстріляли безпілотник спостережної місії ОБСЄ біля с.Архангельського Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Сьогодні в районі населеного пункту Архангельське Донецької області, диверсійно-розвідувальна група російських окупаційних військ трьома чергами зі стрілецької зброї обстріляла безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ. У зв’язку із загрозою втрати БПЛА через дві хвилини його було посаджено. Дрон ушкоджень не зазнав”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, російські окупаційні війська регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах Місії та протидіють роботі таких апаратів засобами радіоелектронної боротьби. Це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень, вважають в штабі ООС. Водночас, повідомляють в пресслужбі, противник намагається звинуватити у власних діях українську сторону.