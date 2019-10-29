Представники місії ООН з 11 країн відвідали пункт пропуску "Гнутове"

Представники одинадцяти країн світу зі складу Гуманітарної місії ООН відвідали район проведення ООС, зокрема, контрольно-пропускний пункт "Гнутове".

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Представники Гуманітарної місії ООН з 11-ти країн відвідали КПВВ "Гнутове" в районі проведення ООС. Безліч питань відносно правил і тривалості перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду, обстановки навколо та змін в благоустрої КПВВ прозвучало від візитерів. Серед делегатів - представники Швеції, Австрії, Іспанії, Франції, Киргизстану, Естонії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Польщі та Литви. Очільником делегації виступав Голова групи підтримки України в ЄС Пітер Вагнер”, - йдеться в повідомленні.

Читайте також: В Україну їдуть посли НАТО і Столтенберг

Як зазначається, першочергово делегатів цікавила безпекова складова на КПВВ, яку забезпечують військовослужбовці Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил. Представники місії мали змогу на власні очі побачити, як саме та в яких умовах проходить процес контрольно-перевірочних процедур.

Фото: ООС