Представники місії ООН з 11 країн відвідали пункт пропуску "Гнутове"
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
“Представники Гуманітарної місії ООН з 11-ти країн відвідали КПВВ "Гнутове" в районі проведення ООС. Безліч питань відносно правил і тривалості перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду, обстановки навколо та змін в благоустрої КПВВ прозвучало від візитерів. Серед делегатів - представники Швеції, Австрії, Іспанії, Франції, Киргизстану, Естонії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Польщі та Литви. Очільником делегації виступав Голова групи підтримки України в ЄС Пітер Вагнер”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, першочергово делегатів цікавила безпекова складова на КПВВ, яку забезпечують військовослужбовці Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил. Представники місії мали змогу на власні очі побачити, як саме та в яких умовах проходить процес контрольно-перевірочних процедур.
Фото: ООС