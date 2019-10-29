США позапланово скликають Глобальну коаліцію з протистояння ІДІЛ

Держдепартамент США оголосив про скликання позапланової зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Глобальної коаліції з протистояння ІДІЛ.

Як оголосили в Держдепі, зустріч відбудеться наступного місяця у Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Державний секретар США Майкл Помпео планує прийняти міністрів закордонних справ країн Глобальної коаліції з протистояння ІДІЛ на позачерговій зустрічі 14 листопада в Вашингтоні", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Повідомляється, що учасники зустрічі розглянуть "наступні кроки спільної кампанії" задля забезпечення остаточного знищення терористичного угруповання "Ісламська держава". Міністри обговорять, у тому числі, стратегію діяльності після ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді, а також спільну боротьбу з огляду на останній розвиток подій на півночі Сирії.

"Коаліція з протистояння ІДІЛ залишається життєво важливою у спільних зусиллях, і наша прихильність цим зусиллям у межах коаліції непохитна", - підкреслили в Держдепі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю президент США офіційно заявив про успішну операцію американських військових у сирійській провінції Ідліб, під час якої був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.