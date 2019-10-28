На Луганщині затримали артилериста "ЛНР", який обстрілював Щастя

Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині учасника одного з терористичних підрозділів так званої "ЛНР," який брав активну участь у бойових діях проти українських військових.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники та слідчі СБУ встановили, що житель Луганська приєднався до незаконних збройних формувань з корисливих мотивів влітку 2015 року. Після навчання на полігоні він був зарахований до “гаубично-артилерійського дивізіону”. Бойовик брав участь в обстрілах позицій Збройних Сил України та житлових масивів міста Щастя”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згодом зловмисник розчарувався у розмірі “грошового утримання” та залишив незаконне збройне формування. Він перебрався на контрольовану державою територію Луганської області, де переховувався від українського правосуддя у родичів. Контррозвідники спецслужби встановили місце знаходження колишнього бойовика та затримали його.

Наразі у межах відкритого кримінального провадження зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Триває досудове слідство.

Фото: СБУ