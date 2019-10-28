Гончарук і Коляда побували на КПВВ у Новотроїцькому

“Швидка робота, відсутність черг та незручностей - те, що побачила сьогодні на КПВВ в Новотроїцькому. Разом з Олексієм Гончаруком - Прем'єр-міністром України оглянули роботу пункту. Поговорили з людьми, які їхали з окупованої території. Кажуть, все працює добре”, - зазначила Коляда.

За її словами, урядовці також обговорили з прикордонниками важливість відтермінування норми щодо перетину КПВВ дітьми за закордонними паспортами. Поки що є місяць на відпрацювання нового механізму, додала Коляда.

Як повідомляв Укрінформ, у березні було проведено реконструкцію на КПВВ «Новотроїцьке». Зокрема, Встановлені нові модулі для проведення паспортного та фіскального контролю, збудовані місця укриття і навіси для осіб, що перетинають лінію розмежування.

Фото: www.facebook.com/Оксана Коляда