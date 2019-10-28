Голова Донецької ОДА запевняє, що капітуляції не буде

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко підтримує зусилля Президента України Володимира Зеленського встановити мир на Донбасі та запевняє, що ні про яку капітуляцію країни не йдеться.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Повністю підтримую Президента України Володимира Зеленського і його зусилля встановити мир в Україні... Президент і уся наша команда запевняємо українське суспільство: ні про яку капітуляцію не йдеться. Інтереси української держави будуть надійно захищені», - заявив Кириленко.

Він повідомив, що багато спілкується з людьми, і найчастіше чує від них фразу «нам потрібен мир». За словами Кириленка, вже втрачено понад 13 тисяч людських життів, і цьому слід покласти край.

Читайте також: Зеленський показав свою поїздку в Золоте

«Політика Президента Володимира Зеленського спрямована на відновлення миру та відбудову держави. Завтра, на інвестиційному форумі у Маріуполі, говоритимемо про це разом з Президентом, представниками українського уряду, нашими міжнародними партнерами», - наголосив Кириленко.

Фото: dn.gov.ua