Голова Донецької ОДА запевняє, що капітуляції не буде
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Повністю підтримую Президента України Володимира Зеленського і його зусилля встановити мир в Україні... Президент і уся наша команда запевняємо українське суспільство: ні про яку капітуляцію не йдеться. Інтереси української держави будуть надійно захищені», - заявив Кириленко.
Він повідомив, що багато спілкується з людьми, і найчастіше чує від них фразу «нам потрібен мир». За словами Кириленка, вже втрачено понад 13 тисяч людських життів, і цьому слід покласти край.
«Політика Президента Володимира Зеленського спрямована на відновлення миру та відбудову держави. Завтра, на інвестиційному форумі у Маріуполі, говоритимемо про це разом з Президентом, представниками українського уряду, нашими міжнародними партнерами», - наголосив Кириленко.
Фото: dn.gov.ua