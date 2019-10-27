Окупанти обстріляли дрон ОБСЄ в районі Петрівського

Окупанти обстріляли дрон ОБСЄ в районі Петрівського

Укрінформ
Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

 Відповідна інформація оприлюднена на сторінці ООС у Facebook.

“Вчора в районі населеного пункту Петрівське, зі сторони НЗФ РФ, зі стрілецької зброї було обстріляно безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ. У зв’язку із загрозою втрати БПЛА – його було посаджено. Дрон пошкоджень не зазнав”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незаконні збройні формування регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах місії та протидіють роботі таких апаратів засобами радіоелектронної боротьби.

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В штабі ООС вважають, що це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень.

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