Окупанти 21 раз порушили “тишу”, під Зайцевим працювали 120-мм міномети

За минулу добу окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“26 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів: неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів; двічі біля Мар'їнки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Талаківки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

біля Красногорівки - з СПГ; неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 14 обстрілів: п'ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Хутора Вільного – з підствольних гранатометів; двічі біля Золотого (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, РПГ та великокаліберних кулеметів; біля Зайцевого – з мінометів калібру 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів; поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї; у районі Новгородського – з мінометів калібру 82 мм великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.