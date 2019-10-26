Окупанти дев'ять разів порушили "тишу", втрат немає
Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї" - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли. Неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів; двічі біля Мар'їнки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів наших позицій. Чотири рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Хутора Вільного – з підствольних гранатометів; біля Золотого (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї.
Зазначається також, що втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.