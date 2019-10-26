На Одещину з Донбасу повернувся підрозділ морпіхів

У селі Дачне Одеської області відбулись урочисті заходи з нагоди повернення до пункту постійної дислокації підрозділу морської піхоти ВМС ЗСУ після виконання завдань у зоні ООС.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

"Зустріти військових, які виконували завдання із забезпечення безпеки та оборони нашої держави, прибули командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко, командувач морської піхоти ВМС ЗС України генерал-лейтенант Юрій Содоль, народний депутат України Ігор Копитін, представники місцевої адміністрації, військово духовенства, особовий склад центру військово-музичного мистецтва та бойові побратими", - йдеться у повідомленні.

Морських піхотинців зустріли на рідній Одещині / Фото: ВМС ЗС України

Після виконання Державного гімну України очільник національного флоту подякував особовому складу за успішне виконання завдань по захисту Батьківщини в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Читайте також: До Одеського порту прибули два патрульні катери Island

Учасники церемонії хвилиною мовчання та ритуалом покладанням квітів вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за Україну.

За особисту мужність, героїзм, виявлені під час виконання завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України герої отримали заслужені нагороди.