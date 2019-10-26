Окупанти 13 разів порушили "тишу", троє військових ЗСУ поранені
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“25 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 6 обстрілів: неподалік Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм; біля Красногорівки - з СПГ та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Водяного та один раз у районі Авдіївки – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів; неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 7 обстрілів: двічі поблизу Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Хутора Вільного – зі стрілецької зброї; біля Луганського – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів; у районі Травневого – зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.
У штабі повідомили, що поранення отримали три військовослужбовці Об'єднаних сил. Один – внаслідок обстрілу, інші двоє – під час підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.