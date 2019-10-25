В окупованій Макіївці підземні поштовхи руйнують будинки - ЗМІ

В окупованій Макіївці на Донеччині через незрозумілі підземні поштовхи відбувається процес руйнування житлових будинків.

Про це повідомляє регіональне інтернет-видання «Східний варіант».

«Жителі селища Об'єднане в Макіївці скаржаться на регулярні підземні поштовхи невідомого походження, через які тріскаються і зруйнуються їхні будинки», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що точна причина локальних землетрусів в окремо взятому селищі, які тривають уже близько року, не встановлена, і люди губляться в здогадах щодо того, що відбувається. Жителі активно повідомляють про свою біду в соцмережах і викладають фотографії руйнувань у будинках.

«Сьогодні вночі стався обвал даху підвалу, ось що роблять поштовхи підземні, шифер тримається ні на чому практично! Просимо акт про обвалення, в жеку поки що тихо, навіть ніхто не прийшов», - повідомляє один із жителів селища.

Інший користувач мережі з Макіївки пише: «Та всім начхати! Я заяви вже рік як пишу з приводу будинку ... Сьогодні стіна тріщала в спальні, під шпалерами поки що не видно, але злякалася дуже! Днями після чергового землетрусу, посипалася штукатурка».

У так званій «ДНР» окупаційна влада вже визнала наявність цих поштовхів і навіть створила робочу групу з їх вивчення. «Створена робоча група зі встановлення природи негативних динамічних явищ у зоні ведення робіт шахти «Калинівська-Східна» державного підприємства «Макіїввугілля»», - оголосили людям у так званій адміністрації міста Макіївка. Водночас у сепаратистських міських ЗМІ опублікували думку одного з місцевих вчених про те, що «підземні поштовхи в Макіївці не пов'язані з природними коливаннями земної поверхні».

І паралельно окупаційна адміністрація міста Макіївки в ЗМІ оголосила, що Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ), який залишився на окупованій території, з 22 жовтня почав випробування промислового вибухової речовини. «З 22 по 25 жовтня в період часу з 9:00 до 15:00 на території МакНДІ проводитимуться випробування промислової вибухової речовини для допуску її до застосування на вугільних шахтах ДНР», - зазначили в «мерії». У зв'язку з цим попросили жителів міста зберігати спокій.