Прикордонники затримали “ополченця” зі Слов’янська

Члена незаконних збройних формувань затримали на кордоні з РФ у пункті пропуску «Мілове» військовослужбовці Луганського прикордонного загону.

Інформацію оприлюднила пресслужба Держаної прикордонної служби України.

«Колаборанта викрили військовослужбовці загону та оперативних підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби України в тісній співпраці зі співробітниками ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях», - ідеться в повідомленні.

49-річний уродженець м. Маріуполь розповів, що свого часу закінчив вище артилерійське училище в м. Коломенськ. Маючи фахову освіту, влітку 2014 року брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на стороні так званого «ополчення» у м. Слов’янськ, а саме – здійснював технічне обслуговування артилерійського озброєння.

Зі слів чоловіка встановлено, що на територію України він прямував, бо розчарувався у суспільно-політичній ситуації на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Під час огляду його особистих речей, правоохоронці виявили «Удостоверение личности» міністерства оборони «ДНР», а також витяг з так званого «наказу міністерства оборони «ДНР» про присвоєння чоловіку військового звання «капітан».

Після проведення всіх процесуальних дій чоловіка передано представникам СБУ для прийняття подальшого правового рішення.