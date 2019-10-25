Прикордонники затримали “ополченця” зі Слов’янська

Прикордонники затримали “ополченця” зі Слов’янська

Відео
Укрінформ
Члена незаконних збройних формувань затримали на кордоні з РФ у пункті пропуску «Мілове» військовослужбовці Луганського прикордонного загону.

Інформацію оприлюднила пресслужба Держаної прикордонної служби України.

«Колаборанта викрили військовослужбовці загону та оперативних підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби України в тісній співпраці зі співробітниками ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях», - ідеться в повідомленні.

49-річний уродженець м. Маріуполь розповів, що свого часу закінчив вище артилерійське училище в м. Коломенськ. Маючи фахову освіту, влітку 2014 року брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на стороні так званого «ополчення» у м. Слов’янськ, а саме – здійснював технічне обслуговування артилерійського озброєння.

Зі слів чоловіка встановлено, що на територію України він прямував, бо розчарувався у суспільно-політичній ситуації на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Читайте також: Ексбойовик "ЛНР" дав важливі свідчення про російські злочини на Донбасі

Під час огляду його особистих речей, правоохоронці виявили «Удостоверение личности» міністерства оборони «ДНР», а також витяг з так званого «наказу міністерства оборони «ДНР» про присвоєння чоловіку військового звання «капітан».

Після проведення всіх процесуальних дій чоловіка передано представникам СБУ для прийняття подальшого правового рішення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-