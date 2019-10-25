У США завели кримінальну справу на ініціаторів "російського" слідства - NYT

Понад два роки Трамп дошкуляв розслідуванню щодо втручання Росії в американські вибори, тепер мін'юст США відкрив кримінальне провадження проти ініціаторів "російської" справи.

Про це повідомляє The New York Times.

"Чиновники міністерства юстиції перейшли від адміністративного розгляду передумов для розслідування щодо втручання Росії (ретельно контрольованого генпрокурором Вільямом Барром) до кримінального провадження", - повідомляє газета.

Слідство очолює прокурор Джон Даргем, який має повноваження вимагати повістками документи й викликати свідків, а також скликати журі присяжних та висувати кримінальні обвинувачення.

Як зауважує видання, кримінальне переслідування ініціаторів вивчення впливу Росії на вибори в США неминуче наводить на думку, що президент користається мін'юстом, аби переслідувати політичних опонентів.

Свого часу глава Білого дому звільнив директора ФБР Джеймса Комі, котрий був одним із перших керівників розслідування, яке вивчало в тому числі зв'язки кампанії Трампа з урядом РФ.

"Цей крок також створює незвичайну ситуацію, коли міністерство юстиції проводить кримінальне розслідування проти себе", - зауважує NYT.

Фото: The White House