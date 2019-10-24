Окупанти на Донбасі 13 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Російські окупаційні війська на Донбасі від початку доби здійснили 13 обстрілів. Один український військовий зазнав поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: тричі поблизу Мар'їнки; двічі неподалік Талаківки; біля Верхньоторецького; неподалік Славного; поблизу Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів українських позицій: біля Золотого-4 (не ділянка розведення); неподалік Зайцевого, двічі поблизу Луганського; біля Троїцького.

"Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - поінформували в штабі.

Фото: Анна Чапала