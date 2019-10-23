На передовій загинув боєць Нацгвардії

На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув старшина Бригади швидкого реагування Нацгвардії Дмитро Антиков.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"У нашій Бригаді сталася гірка втрата. 23 жовтня під час виконання бойової задачі на передовій трагічно загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков". - ідеться в дописі.

Бойові товариші відзначають, що Дмитро був чудовим побратимом, професійним артилеристом і справжнім патріотом України.