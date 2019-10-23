На передовій загинув боєць Нацгвардії

На передовій загинув боєць Нацгвардії

Укрінформ
На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув старшина Бригади швидкого реагування Нацгвардії Дмитро Антиков.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"У нашій Бригаді сталася гірка втрата. 23 жовтня під час виконання бойової задачі на передовій трагічно загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков". - ідеться в дописі.

Бойові товариші відзначають, що Дмитро був чудовим побратимом, професійним артилеристом і справжнім патріотом України.

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