На Донбасі загинув сержант 28-ї бригади

На Донбасі від кулі російських бойовиків загинув сержант Віталій Носкевич.

Про це йдеться на сторінці Центру допомоги учасникам АТО Коломийської міської ради та Коломийської РДА.

"Центр допомоги учасникам АТО Коломийської міської ради та Коломийської РДА висловлює щирі співчуття родині загиблого від кулі ворога сержанта Носкевича Віталія Михайловича (10.08.1984 - 22.10.2019) бійця вч А0666 (28 бригада), мешканця міста Коломия. Вічна пам'ять...", - йдеться у повідомленні.

У публікації також висловлюється співчуття родині померлого демобілізованого учасника бойових дій Соповича Василя Васильовича (04.09.1985 - 23.10.2019) - жителя Коломийського району, села Дебеславці.