Міноборони запевняє, що не збирається скасовувати спрощений порядок постачання зброї ЗСУ

Міністерство оборони зацікавлене у сталому забезпеченні Збройних Сил України новітніми зразками озброєння та військової техніки і не веде роботу щодо скасування постанови Кабміну.

Поо це йдеться у повідомленні Міноборони.

"Інформація про наміри Міністерства оборони України скасувати постанову Уряду від 25 лютого 2015 року № 345 "Про затвердження Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції" не відповідає дійсності", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою формування спільного бачення зазначеного процесу проводяться наради та зустрічі із залученням представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу — як приватного, так і державного сектору.

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У міністерстві наголосили, що зацікавлені в інноваціях та якнайшвидшому впровадженні нових технологій та розраховують на підтримку вітчизняних розробників та виробників.

У Міноборони повідомили, що розмови ведуться в експертному середовищі.

У Постанові Кабміну, зокрема, йдеться про порядок, який визначає особливості механізму постачання (у тому числі прийняття на озброєння (постачання) в умовах особливого періоду, надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції (далі - особливий період) озброєння, військової і спеціальної техніки (далі - військова техніка), що розроблена підприємствами України за державним оборонним замовленням, за власні кошти таких підприємств або кошти іноземної держави, а також військової техніки іноземного виробництва.

Після закінчення умов особливого періоду державним замовником приймається рішення про зняття з експлуатації військової техніки, що допущена до експлуатації на особливий період, або прийняття її на озброєння (постачання) в установленому порядку.