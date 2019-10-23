До військового причалу в Одесі пришвартувались патрульні катери Island

До військового причалу Практичної Гавані в Одесі пришвартувались катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України Р190 "Слов’янськ" та Р191 "Старобільськ".

Про це йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

"Прибувши на борту вантажного корабля "Ocean Freedom" з міста Балтимор штату Меріленд Сполучених Штатів Америки два патрульних катери класу "Island" під керівництвом українських екіпажів та за участю іноземних експертів розпочнуть етап підготовки до експлуатації, після тривалого транспортування. "Слов’янськ" та "Старобільськ" пройдуть ряд ходових випробувань, по завершенню яких, катери буде включено до складу Військово-Морських Сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Катери українських ВМС класу «ISLAND» прибули до військової гавані / Фото: ВМС ЗС України

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Зазначається, що укомплектування бойовими одиницями такого класу є поетапним нарощуванням бойових спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України, таке рішення є найбільш реалістичним з точки зору балансу ефективності-вартості. Завдяки своїй швидкості, маневреності і озброєнню, такі катери здатні виконувати значний спектр завдань, які притаманні класичним надводним кораблям. Їх перевагою над більшими кораблями є стрімкість та раптовість дії, можливість передислокації по суходолу та здатність діяти на річках, а у поєднанні з інноваційною тактикою застосування та добре підготовленими екіпажами, катера подібного типу дозволять перемагати сильнішого супротивника в морських боях і операціях.

Як повідомляв Укрінформ, два патрульних катери Island українські військово-морські сили отримали зі США.