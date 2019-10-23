Вибухи на Донбасі почастішали - ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували в понеділок, 21 жовтня, близько 240 вибухів у Луганській області та приблизно 80 - на Донеччині.

Про це повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 240), якщо порівнювати з попередньою добою (14 вибухів)", - йдеться у звіті.

Як зазначається, більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід і південний захід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).

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"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 80), якщо порівнювати з попередньою добою (приблизно 30 вибухів)", - повідомили спостерігачі.

Майже половину порушень режиму "тиші" виявлено у районах на північ і північний схід від Мар’їнки (підконтрольна урядові, 23 км на південний захід від Донецька). Більшість вибухів сталася в районі між Авдіївкою (підконтрольна урядові, 17 км на північ від Донецька) та Ясинуватою (непідконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Донецька).