США продовжать

США продовжать "тримати на паузі" санкції проти Білорусі

Укрінформ
Американський Мінфін продовжив період призупинення санкцій проти дев'яти білоруських компаній на півтора року.

Відповідну ліцензію під номером 2G Міністерство фінансів видало в вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У документі вказані білоруські підприємства "Білоруський Нафтовий торговий дім", "Белнафтохім" та " Белнафтохім США, ВАТ "Белшина", ВАТ "Гродно Азот", ВАТ "Гродно Хімволокно", ВАТ "Лакокраска", ВАТ "Нафтан" та ВАТ "Полоцьк Скловолокно".

При цьому, в ліцензії визначено обов'язковою умовою для всіх фізичних та юридичних осіб у США звітувати до Офісу у Східноєвропейських справах Державного департаменту США про сі транзакції або угоди, які перевищують $50 тис.

Читайте також: Лукашенко хоче налагодити відносини зі США, але не для "дружби проти Росії"

"Ця ліцензія спливає о 0.01 за східним часом 26 квітня 2021 року, крім випадків, якщо не буде продовжена або відкликана", - зауважується в документі.

Як відомо, санкції США проти низки підприємств та державних посадовців Республіки Білорусь діють з 2006 року. Водночас, у 2015 році Сполучені Штати призупинили дії обмежень відносно ряду білоруських компаній. З того часу період призупинення таких санкцій продовжується на підставі генеральних ліцензій Міністерства фінансів США.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-