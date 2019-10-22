США продовжать "тримати на паузі" санкції проти Білорусі

Американський Мінфін продовжив період призупинення санкцій проти дев'яти білоруських компаній на півтора року.

Відповідну ліцензію під номером 2G Міністерство фінансів видало в вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У документі вказані білоруські підприємства "Білоруський Нафтовий торговий дім", "Белнафтохім" та " Белнафтохім США, ВАТ "Белшина", ВАТ "Гродно Азот", ВАТ "Гродно Хімволокно", ВАТ "Лакокраска", ВАТ "Нафтан" та ВАТ "Полоцьк Скловолокно".

При цьому, в ліцензії визначено обов'язковою умовою для всіх фізичних та юридичних осіб у США звітувати до Офісу у Східноєвропейських справах Державного департаменту США про сі транзакції або угоди, які перевищують $50 тис.

"Ця ліцензія спливає о 0.01 за східним часом 26 квітня 2021 року, крім випадків, якщо не буде продовжена або відкликана", - зауважується в документі.

Як відомо, санкції США проти низки підприємств та державних посадовців Республіки Білорусь діють з 2006 року. Водночас, у 2015 році Сполучені Штати призупинили дії обмежень відносно ряду білоруських компаній. З того часу період призупинення таких санкцій продовжується на підставі генеральних ліцензій Міністерства фінансів США.