ОБСЄ: біля обхідного мосту в Станиці з'явилися бойовики з пов'язками СЦКК

Патруль СММ ОБСЄ 19 жовтня вперше зафіксував бойовиків російських окупаційних сил з пов'язками з написом "СЦКК" при вході на тимчасовий обхідний пішохідний міст на ділянці розведення в районі Станиці Луганської.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає власний кореспондент Укрінформу.

"19 жовтня на ділянці розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) команда СММ вперше побачила 3 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") на вході до тимчасового обхідного пішохідного моста", - йдеться у звіті.

Наступного дня, 20 жовтня, спостерігачі ОБСЄ "знову бачили членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") на вході до тимчасового обхідного пішохідного моста, а також між південним краєм зруйнованої секції моста і блокпостом збройних формувань".

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Як повідомлялося, у грудні 2017 року офіцери збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого вони залишили Україну.

Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

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Українська делегація в ОБСЄ неодноразово заявляла, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована місією ОБСЄ на непідконтрольній території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa