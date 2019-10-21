Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Попасною, Водяним та Авдіївкою
Укрінформ
Цієї доби російські окупаційні війська здійснили чотири збройні провокації на лінії бойового зіткнення.
Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
"Від початку поточної доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська здійснили 4 збройні провокації на лінії бойового зіткнення, застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети. За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат серед наших героїв внаслідок ворожого вогню немає", - сказав речник.
Він уточнив, що під ворожим вогнем опинилися наші воїни в районах н.п. Попасна, Пищевик, Водяне та Авдіївка.