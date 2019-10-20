На Донбасі за тиждень знешкодили близько 700 вибухонебезпечних предметів

Підрозділи ДСНС України зі складу Об'єднаних сил протягом тижня виявили та знешкодили 689 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Протягом тижня сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил обстежили 63 гектари території та знешкодили 689 вибухонебезпечних предметів”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за тиждень було відновлено 11 будинків.

Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне, Бердянське та Чермалик.

"У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду, рятувальниками було надано медичну та психологічну допомогу 933 особам", - повідомили в штабі ООС.