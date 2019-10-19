На Харківщині пройшли навчання резервістів

На Харківщині в рамках єдиного стрілецького дня відбулися практичні заняття з резервістами та військовозобов’язаними оперативного резерву ІІ черги.

Про це повідомляється на сайті Армія Inform.

"До занять було залучено понад 130 осіб батальйонів територіальної оборони з кількох військкоматів міста та області. Воїни-резервісти виконали бойові стрільби зі стрілецької зброї. Також під керівництвом інструкторів відпрацювали практичні питання щодо дій солдата під час бою, поводження зі стрілецькою зброєю, надання домедичної допомоги пораненому в польових умовах, орієнтування на місцевості тощо", - йдеться у повідомленні.

За словами військового комісара Харківського обласного військового комісаріату полковника Юрія Калгушкіна, практичні заняття на полігоні є невід’ємною частиною у підготовці оперативного резерву.

"Окрім стрільби зі зброї, відпрацьовується низка інших питань, які направлені на покращення професійного рівня кожного бійця", − сказав він.

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Наприкінці занять резервісти та військовозобов’язані отримали індивідуальні оцінки з вогневої, інженерної та тактико-спеціальної підготовок.

Фото: armyinform.com.ua