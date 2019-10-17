Зниклими безвісти на окупованому Донбасі вважаються 257 людей - СБУ

Зниклими безвісти на окупованій частині Донбасу вважаються 257 людей.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані Служби безпеки України.

"За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться як: зниклі безвісти – 257 осіб, незаконно позбавлені волі – 240 осіб", – йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що українська сторона вживає заходів, які мають сприяти визволенню всіх незаконно позбавлених волі осіб, заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

"Відповідні пропозиції із зазначеного приводу регулярно подаються на розгляд Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Сході України та опрацювання із залученими в рамках "мінського формату" міжнародними гуманітарними організаціями. Робота за вказаним напрямком продовжується", – запевнили у відомстві.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними, в межах якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, а також 11 політв’язнів. Серед звільнених були Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко та інші.