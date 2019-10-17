Окупанти на Донбасі 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат немає

З початку доби російські окупаційні війська здійснили 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил, втрат у лавах українських військ немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 6 обстрілів. Зокрема, двічі під ворожий вогонь потрапили оборонці Павлополя, який бойовики обстрілювали з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також двічі були обстріляні позиції біля Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Окупанти також відкривали вогонь неподалік Авдіївки зі стрілецької зброї, а поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" сталося 8 обстрілів. Так, двічі були обстріляні позиції неподалік Золотого з мінометів калібру 120 мм та СПГ; тричі - поблизу Новозванівки з мінометів калібру 82 мм. Біля Гладосового окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм; неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; біля Новолуганського - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було", - поінформували у штабі.