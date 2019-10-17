"Суд" у Криму залишив у силі вирок Гафарову - 10 років колонії суворого режиму

Так званий Верховний суд в окупованому Криму відмовив в апеляційній скарзі Діляверу Гафарову, залишивши у силі вирок першої інстанції - 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Про це у Facebook повідомляє "Кримський процес".

"Верховний суд Криму відмовив у задоволенні апеляційної скарги у кримінальній справі проти Ділявера Гафарова і залишив у силі вирок першої інстанції - 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму", - повідомляє "Кримський процес".

Таке рішення було прийнято колегією суддів у складі Костянтина Караваєва (голова), Нани Петюшевої й Михайла Соболюка.

У ході засідання адвокат Олександр Музика назвав головні аргументи проти необгрунтовано суворого вироку Гафарову: наслідком не встановлено місце скоєння злочину, також є розбіжності у показаннях свідків і досліджень ноутбука, вилученого під час обшуку.

Як повідомляв Укрінформ, 28 серпня 2019 року Кіровський районний "суд" в оккупованому Криму засудив Ділявера Гафарова, обвинуваченого в участі в незаконному збройному формуванні, до 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму і 1 року обмеження волі (ч.2 КК РФ ст.208).

На думку правозахисників, Кримськотатарський добровольчий батальйон імені Челебіджихана, участь в якому закидають Гафарову, ставить собі за мету деокупацію Криму, проте в будь-яких військових діях ця організація участі не бере. Тому переслідування Гафарова є політично мотивованим. Всього за цією статтею за період окупації півострова було порушено не менше 11 справ.

Мешканця с.Жемчужне Кіровського району Ділявера Гафарова заарештовано 30 жовтня 2018-го року. Йому 22 роки. Він каже, що працював у Києві на телеканалі АТР перукарем, коли власник телеканалу Ленур Іслямов запропонував йому вступити в батальйон, але Гафаров відмовився. Після цього він звільнився з телеканалу, а пізніше повернувся в окупований Крим.