Експрацівника СБУ, який вербував інформаторів для «ДНР», заочно засудили до 12 років

У Донецькій області до дванадцяти років позбавлення волі заочно засуджено колишнього співробітника СБУ за участь у діяльності терористичної організації «ДНР».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що колишній начальник одного з міських відділень СБ України у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Перебуваючи на посаді керівника так званого «Макіївського підрозділу МДБ ДНР», він активно протидіяв військовим підрозділам та правоохоронним органам, залученим до антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник підшукував серед місцевого населення громадян, яких під приводами начебто кримінального переслідування змушував збирати інформацію про військовослужбовців Збройних сил України та СБУ. У разі відмови - піддавав людей тортурам та погрожував їм незаконним позбавленням волі.

За рішенням Костянтинівського міськрайонного суду Донеччини фігуранта справи засуджено за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання. Вирок суду набув законної сили.

Нині зловмисник перебуває у розшуку.