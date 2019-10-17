Миргород попрощається з Ярославою Никоненко, яка загинула від кулі снайпера на Донбасі

Завтра, в п'ятницю, в Миргороді відбудеться прощання з солдатом 101-ї бригади охорони Генштабу ЗСУ Ярославою, яка загинула від кулі снайпера у Мар'їнці. Поховають військову на Алеї Героїв.

Про це повідомляє пресслужба Миргородської міської ради.

"18 жовтня, об 11.30, на центральній площі Миргорода відбудеться церемонія прощання із Ярославою Никоненко... Поховають Ярославу Никоненко на Алеї Героїв (кладовище ССК)", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в міськраді, Ярослава загинула 15 жовтня 2019 року. Їй було лише 36 років. Коли почалася війна, Ярослава стала волонтером, а після смерті батька, Сергія Ніконенка (боєць «Айдара», доброволець з позивним "Косичка", загинув біля Трьохізбенки Луганської області 18 січня 2015-го у віці 52 років), прийшла служити в ЗСУ.