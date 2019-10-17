Вибухів на Донбасі за добу поменшало - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у вівторок 206 вибухів у Донецькій області та один - на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому в середу звіті СММ ОБСЄ.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши зокрема менше вибухів (206), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (325 вибухів)", - ідеться у звіті.

Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь та південно-південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), на північ, північно-північний схід та північний схід від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька), а також на південний схід від н. п. Березове (підконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Донецька).

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"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, при цьому зафіксувавши менше вибухів (1), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (6 вибухів)", - повідомили у місії.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід та східно-північний схід від Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська) та на північний схід від Первомайська (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська).

Фото: ОБСЄ