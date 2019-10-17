Вибухів на Донбасі за добу поменшало - ОБСЄ
Про це повідомляється в опублікованому в середу звіті СММ ОБСЄ.
"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши зокрема менше вибухів (206), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (325 вибухів)", - ідеться у звіті.
Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь та південно-південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), на північ, північно-північний схід та північний схід від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька), а також на південний схід від н. п. Березове (підконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Донецька).
"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, при цьому зафіксувавши менше вибухів (1), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (6 вибухів)", - повідомили у місії.
Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід та східно-північний схід від Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська) та на північний схід від Первомайська (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська).
Фото: ОБСЄ