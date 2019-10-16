Бойовика "ДНР" засудили до 10 років в’язниці

Бойовика "ДНР", який воював проти Збройних Сил України у Новоазовському та Шахтарському районах Донеччини, засуджено на 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це 16 жовтня повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

"До 10 років за гратами засуджено бойовика "ДНР", який воював проти Збройних Сил України у Новоазовському та Шахтарському районах Донеччини", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що Артемівський міськрайонний суд оголосив вирок у справі жителя міста Макіївки, який із власних ідеологічних та корисливих міркувань брав активну участь у протиправній діяльності незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-3 КК України.

17 липня 2014 року 23-річний чоловік вступив до складу окремої артилерійської бригади "Кальміус" так званого "міністерства оборони ДНР" та на посадах механіка-водія і командира машини реактивного залпового вогню "Град" брав участь у збройних протистояннях з українськими захисниками, зокрема - в районі міст Донецьк, Сніжне, Горлівка, а також у Новоазовському та Шахтарському районах.

17 лютого 2019 року у ході проведення Збройними силами України заходів контртерористичного характеру поблизу н.п. Луганське Бахмутського району зазначеного бойовика було поранено та затримано.

Під час судових слухань обвинувачений своєї провини в інкримінованому злочині не визнав, намагаючись видати себе за цивільну особу, яка у темряві випадково натрапила до блокпост ЗСУ. Проте суд виніс чоловікові обвинувальний вирок – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.