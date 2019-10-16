У Дніпрі відкрили п'ятнадцяту стелу з іменами загиблих захисників

На Алеї пам’яті, що влаштована у парку поряд з будівлею Дніпропетровської ОДА, з’явилася нова стела. На ній – імена 42 загиблих українських військових.

Про це у Facebook повідомила начальниця управління з питань учасників АТО Дніпропетровської ОДА Наталія Шуліка.

«На Алеї пам’яті з’явилася нова стела з іменами 42 загиблих бійців нашої області. Маємо пам’ятати, хто дає нам можливість жити мирно та вільно» – написала Шуліка.

За її словами, нині триває збір фото, щоб встановити ще одну стелу.

Із Дніпропетровщини до зони АТО/ООС відправилося найбільше людей – понад 25 тис військових. Під час бойових дій на Сході загинули 593 мешканців Дніпропетровщини.

Нині на Алеї пам’яті встановлено 15 стел із іменами та портретами 537 загиблих воїнів.

Фото: Дніпропетровська ОДА