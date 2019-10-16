Сайдік вражений темпами ремонту мосту в Станиці Луганській

Спецпредставника голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка вразили темпи ремонту мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.

Про це йдеться в опублікованому на сайті ОБСЄ повідомленні для преси після чергової зустрічі в рамках ТКГ в Мінську 15 жовтня.

"Наприкінці минулого тижня я провів два дні на сході України, де, зокрема, ознайомився із ситуацією у Станиці Луганській. Мене особливо вразили темпи робіт з ремонту мосту через річку Сіверський Донець", - підкреслив Сайдік.

Дипломат нагадав, що 4 жовтня було відкрито тимчасовий обхідний міст, яким він "особисто пройшов і зміг спостерігати за відбудовою зруйнованого основного прольоту мосту".

"Я бачив велике досягнення, яке полегшує перетин лінії дотику для цивільного населення. Нагадаю, що початку ремонтних робіт передували три роки переговорів. На жаль, не можу позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню, кількість порушень якого останнім часом різко зросла", - заявив спеціальний представник голови ОБСЄ.

Як повідомлялося, на засіданні Тристоронньої контактної групи 15 жовтня не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському, хоча сторони підтверджують прихильність до цього.