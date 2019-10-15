Окупанти п’ять разів порушили “тишу”, втрат немає

Російські окупаційні війська продовжують збройні провокації на лінії розмежування та від початку доби п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Сьогодні, 15 жовтня, зафіксовано п'ять обстрілів з боку збройних формувань РФ та її найманців. Під прицільним ворожим вогнем з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння опинилися наші захисники в районах н.п. Павлопіль, Пищевик, Золоте-4, Новотроїцьке та Золоте”, - повідомив речник.

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За словами Гуцуляка, внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед українських захисників наразі немає.

Фото: ООС