Муженко: Необхідності влазити в Іловайськ не було

У серпні 2014 року Іловайськ не становив особливої оперативної цінності для української армії.

Про це в інтерв'ю «24 каналу» заявив ексначальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

«Іловайськ для нас в принципі на той час не представляв особливої оперативної важливості. Оскільки ми, я вже не раз про це говорив, перерізали залізничну колію в районі Кутейникова, це південно-східніше від Іловайська. І не було необхідності влазити у саме місто», - розповів Муженко.

Він додав, що українські військові взагалі старалися ухилятися від боїв в умовах забудови.

Стосовно виходу з оточення під Іловайськом, колишній начальник Генштабу розповів: «Я так розумію, що на місцевому рівні теж відбувалися якісь переговори російських військовослужбовців з російським командуванням. І це підтверджує те, що на початковому етапі виходу колони супроводжувалися російськими військовослужбовцями на російській техніці. Приблизно десь до першої третини маршруту».

Після того, за словами Муженка, підрозділи РФ відійшли, й українські військові вже самостійно пересувалися визначеними маршрутами.

«Ще раз повторюю: це були покроково узгоджені маршрути, по координатах, саме під вихід під гарантії. Але з незрозумілих мені причин уже вдень (початок руху був приблизно о 8:30) було прийняте рішення щодо такого виходу саме по тих маршрутах. І засідки, в які потрапили наші підрозділи, привели до великих втрат», - констатував Муженко.

Як відомо, у серпні 2014 року сталася Іловайська трагедія, коли внаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

За офіційними даними, під час Іловайської операції та подальшого розстрілу в так званому "зеленому коридорі", яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці, 366 українських воїнів загинуло, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.

10 жовтня 2019 року стало відомо, що Головна військова прокуратура вилучить в Офісі Президента України документи у рамках розслідування Іловайської трагедії.