Окупанти порушили "тишу" 25 разів: обійшлося без поранених

13 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню, ще 4 обстріли окупанти здійснили у ніч на понеділок.

Про це йдеться у ранковому зведенні сил ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї... За минулу добу жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів, ще 14 - в районі угруповання "ПІВНІЧ".

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню: тричі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", один обстріл - в районі угруповання "ПІВНІЧ".

"Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашого боку не було", - констатували у штабі ООС.