Інтерактивна карта замінованих територій запрацювала у тестовому режимі

Інтерактивна карта замінованих територій запрацювала у тестовому режимі

Укрінформ
На сайті Міністерства оборони України в тестовому режимі запрацювала інтерактивна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

“Інтерактивна карта працює в тестовому режимі, інформація оновлюється. Ділянки, відображені на карті задокументовані та містять докази наявності забруднення”, - йдеться у повідомленні.

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Інтерактивна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами, розміщена на офіційному вебсайті Міністерства оборони України в розділі "Протимінна діяльність".

Зазначається, що її створено за сприяння Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування та координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

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