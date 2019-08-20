95-та бригада запрошує на день відкритих дверей

У Житомирі 95 окрема десантно-штурмова бригада організує у п’ятницю, 23 серпня, день відкритих дверей.

Про це йдеться на сторінці 95 бригади у Facebook.

«23 серпня з 10.00 до 13.00 відбудеться день відкритих дверей, де усі охочі матимуть нагоду дізнатися про історію бригади, її бойовий шлях, ознайомитися з умовами служби за контрактом», - зазначається у дописі.

Усі, хто в цей день потраплять у військову частину, зможуть побачити зразки військової техніки та озброєння десантників.

Читайте також: Український льотчик на авіашоу в польській Гдині показав найкращий пілотаж

Як відомо, 95 окрема десантно-штурмова бригада дислокується у Житомирі. З березня 2014 року її військовослужбовці беруть активну участь в бойових діях на Донбасі.

Фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада.