ГПУ повідомила про підозру особам, які сприяли РФ у створенні терористичних організацій

“20.08.2019 голові та активному члену “Спеціальної комісії з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі” - так званим “міністру закордонних справ “ДНР”, “уповноваженому з прав людини ДНР”, а також голові та члену ГО “Справедливий захист” повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України”, - зазначив головний військовий прокурор.

Як зазначається, у ході досудового розслідування встановлено, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей створені незаконні організації, зокрема “Спеціальна комісія з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі” та “Громадська організація “Справедливий захист”.

За даними ГПУ, ці організації здійснюють свою протиправну діяльність щодо фіксації та розслідування так званих злочинів геноциду, злочинів проти людяності, військових злочинів, які начебто вчиняються Україною.

“Члени та активісти вказаних організацій беруть активну участь та сприяють діяльності терористичних організацій так званих “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки””, - наголосив Матіос.

Так, учасники цих комісій, нагнітаючи атмосферу ненависті і несприйняття української держави і влади серед громадян України – жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які постраждали від військових обстрілів терористичних організацій так званих “ДНР” та “ЛНР”, організували отримання заяв від місцевих жителів, що загибель їх родичів, отримання ними тілесних ушкоджень, каліцтв, знищення та пошкодження майна та житла, відбулося внаслідок умисних дій військових ЗСУ за наказами військового та політичного керівництва України.

У подальшому, як зазначається, зібрані матеріали використовувались для подачі позовних заяв до Міжнародного кримінального суду та Європейського суду з прав людини, зазначаючи в якості відповідача державу Україна.

“За період з тільки 2018-2019 років від імені мешканців окупованих територій Донецької області підготовлено та направлено 1539 позовів до МКС та ЄСПЛ”, - повідомив Матіос.

Читайте також: Матіос назвав суму збитків України від захоплення суден у Керченській протоці

Водночас повідомляється, що допитані у ході розслідування підписанти зазначених позовів не підтвердили своє авторство та наголосили про відсутність будь-яких відомостей щодо участі ЗСУ у здійснених обстрілах мирного населення.

Процесуальна робота у документуванні злочинної діяльності незаконно створених організацій так званих “ДНР” та “ЛНР” триває.