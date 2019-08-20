Військовим до Дня Незалежності виплатять по 1-2 тисячі премії — Полторак підписав указ

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про виплату премій військовослужбовцям Збройних сил до Дня Незалежності України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних сил з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України. Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, та ті, що наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень”, - повідомив очільник оборонного відомства.

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Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо виплат премій військовим до Дня Незалежності.