У контрольних пунктах на Донбасі у чергах очікують 260 авто

У вівторок зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 260 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 30/50; “Мар’їнка” – 0/60; “Новотроїцьке” – 30/50; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 38,2 тисяч осіб та 4,6 тисяч транспортних засобів.