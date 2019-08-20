Українські військові готові демонтувати укріплення біля Станиці - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про готовність до демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про готовність до демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, 20 серпня 2019 року українська сторона готова розпочати демонтаж фортифікаційних споруд, які розміщені в районі КПВВ «Станиця Луганська». Також заявляється про готовність до початку робіт із відбудови зруйнованого мосту.

Зауважується, що ці роботи проводитимуться в рамках виконання домовленостей про розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.

«Виконання українською стороною відповідних зобов’язань можливо лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями своїх зобов’язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд та відновлювальних робіт на зазначеній ділянці», - наголошується в повідомленні.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa