У зоні ООС вилучили 50 тисяч тонн російського вугілля

У Луганській області правоохоронці зі складу Об’єднаних сил вилучили 50 тис. тонн вугілля вартістю 25 млн грн, завезеного з Росії за підробленими документами.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Співробітниками управління оперативного забезпечення, які включені до складу Об’єднаних сил, розпочато провадження за фактом реалізації вугілля, ввезеного на митну територію України за підробленими документами з реквізитами суб’єктів господарювання Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, за результатами обшуку земельної ділянки в Луганської області з незаконного обігу було вилучено вугільну масу об’ємом 50 тис. тонн орієнтовною вартістю 25 млн грн.

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Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.