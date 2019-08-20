У зоні ООС вилучили 50 тисяч тонн російського вугілля
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Укрінформ
У Луганській області правоохоронці зі складу Об’єднаних сил вилучили 50 тис. тонн вугілля вартістю 25 млн грн, завезеного з Росії за підробленими документами.
Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил у Facebook.
«Співробітниками управління оперативного забезпечення, які включені до складу Об’єднаних сил, розпочато провадження за фактом реалізації вугілля, ввезеного на митну територію України за підробленими документами з реквізитами суб’єктів господарювання Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, за результатами обшуку земельної ділянки в Луганської області з незаконного обігу було вилучено вугільну масу об’ємом 50 тис. тонн орієнтовною вартістю 25 млн грн.
Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.