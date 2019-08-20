За шість років ЗСУ отримали майже 12 тисяч зразків озброєння і техніки - Полторак
Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє Міноборони.
"Протягом 2014-2019 років Збройним силам поставлено понад 11,9 тис. основних зразків озброєння і військової техніки (ОВТ) та близько 1,4 млн одиниць засобів ураження. Окрім того, прийнято на озброєння 120 зразків, відновлено справність понад 12 тисяч одиниць ОВТ", - зазначив Степан Полторак.
За його словами, також було вжито заходів для освоєння виробництва ракет і боєприпасів на національних підприємствах, затверджена Програма ракетобудування.
"Завершується випробування реактивного комплексу "Вільха", вжито комплекс заходів щодо посилення сил і засобів ППО, у тому числі зенітно-ракетного прикриття, впроваджується нова система логістики", - наголосив міністр оборони.
Також, зазначив Полторак, за ці роки від іноземних партнерів, передусім Сполучених Штатів Америки, було отримано матеріально-технічної допомоги на суму понад $360 мільйонів.