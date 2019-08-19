Окупанти застосували безпілотник із гранатометом, один боєць поранений

Окупанти застосували безпілотник із гранатометом, один боєць поранений

Укрінформ
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З метою нанесення якнайбільшої шкоди нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат, споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25)", - ідеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного з напрямку Ужівки та Азова – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Талаківки з напрямку Пікуз – з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Павлополя з напрямку Верхньошироківського – застосувавши безпілотний літальний апарат, споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25), та автоматичний гранатомет, унаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожого вогню по позиціях Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: ООС

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