Окупанти на Донбасі гатять із гранатометів, поранений український боєць

Російсько-окупаційні війська від початку доби 19 серпня чотири рази порушили режим тиші поблизу Новотроїцького, Водяного, Талаківки та Павлополя. Внаслідок обстрілу один український захисник зазнав поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби сьогодні, 19 серпня, підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ... На жаль, за наявною інформацією, один український воїн отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Нашого захисника евакуйовано до військового мобільного госпіталю", - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, вночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил окупанти вели прицільні обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та Водяного. Зранку ворог вів обстріли з гранатометів в районі Талаківки та Павлополя.

Фото: ООС