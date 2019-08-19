Окупанти 15 разів обстріляли позиції українських військових

У неділю, 18 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Від початку нинішньої доби зафіксовані два обстріли.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; тричі поруч Лебединського – зі стрілецької зброї; двічі поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї; двічі неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Пісок – з ручних протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: в районі Новолуганського – з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

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Від початку поточної доби противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Новотроїцького – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Водяного – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Фото: ООС