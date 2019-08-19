Окупанти 15 разів обстріляли позиції українських військових
Як повідомляє пресцентр штабу ООС, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; тричі поруч Лебединського – зі стрілецької зброї; двічі поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї; двічі неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Пісок – з ручних протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: в районі Новолуганського – з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Новотроїцького – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Водяного – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
Фото: ООС