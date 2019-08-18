Окупанти шість разів порушили “тишу”

Російські окупаційні війська з початку доби вже шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 4 обстріли. Позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного були обстріляні з напрямку Ужівки з ручних протитанкових гранатометів. Зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь по позиціях ОС неподалік Пищевика (з напрямку Верхньошироківського), біля Лебединського (з напрямку Ужівки) та поблизу Талаківки (з напрямку Пікуз).

Водночас, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики відкривали вогонь двічі. Зокрема, позиції Об'єднаних сил у районі Новолуганського окупанти обстрілювали з напрямку Доломітного з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; а неподалік Луганського, з напрямку Нижнє Лозове, – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Про втрати у штабі не повідомляють.