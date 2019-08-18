На Донеччині відремонтували газопровід, пошкоджений обстрілами окупантів

У Новолуганському Бахмутського району Донеччини проведено аварійно-відновлювальні роботи з ремонту пошкодженої обстрілами окупантів ділянки газопроводу середнього тиску.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ продовжує сприяти проведенню ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах цивільної інфраструктури Донбасу, які зазнали пошкоджень в результаті обстрілу з боку ЗФ РФ та їх найманців. Зокрема, в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району було проведено аварійно-відновлювальні роботи з ремонту пошкодженої ділянки газопроводу середнього тиску", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, представники української сторони СЦКК й надалі продовжуватимуть сприяти безпечному виконанню ремонтних робіт, спрямованих на відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу.